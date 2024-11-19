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Kastamonu'da Nail Tan Sempozyumu Gerçekleştirildi

Kastamonu Universitesi'nde düzenlenen sempozyumda Nail Tan'ın hayatı ve eserleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:53
Kastamonu'da Nail Tan Sempozyumu Gerçekleştirildi

Kastamonu'da Bilim ve Sanat Yolunda Önemli Bir Sempozyum

Kastamonu Üniversitesinde, "Bilim ve Sanat Yolunda 63 Yıllık Bir Seyahat: Nail Tan Sempozyumu" düzenlendi. Kastamonu Valiliği'nin destekleriyle Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Nail Tan'ın hayat hikayesinin aktarılmasıyla başladı.

Nail Tan'ın Katılımıyla Farklı Projeler Anlatıldı

Sempozyuma katılan ve Türk kültürü için önemli projelere imza atan Nail Tan, Kültür ve Turizm Bakanlığında görev aldıktan sonra 1998 yılında emekli oldu. Yazar kimliği ise şiirle başladı. Tan'ın özellikle Türk kültürüne, diline ve halk bilimine hizmet eden projeleri detaylı bir şekilde sunuldu.

Vali Yardımcısı ve Akademisyenlerden Önemli Açıklamalar

Programın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Aydın Ergün, "Nail Tan Sempozyumu'nun Kastamonu’ya yakışan bir etkinlik olduğunu" ifade etti. Ayrıca, Kastamonu Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Eyüp Akman, 2023'te Türk Dil Kurumu tarafından Nail Tan'a verilen Türkiye Diline Hizmet Ödülü'nü hatırlattı.

Hayattayken Gerçekleşen Bir İlk

Akman, Nail Tan hakkında hazırlanan belgeselin 18 Aralık 2023'te üniversitelerinde yayınlandığını belirterek, "Bu tür sempozyumlar genelde kıymetli kişilerin ölümü veya doğum günlerinde düzenlenir. Ancak biz, Nail Tan hayattayken böyle bir sempozyum düzenlemek istedik ve bu konuda bahtiyarız." dedi.

Akademisyenlerden Çeşitli Bildiriler

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Nail Tan'ın hayatı hakkında bilgiler vererek Kastamonu'nun Türk dünyasındaki yerini vurguladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen akademisyenler, sempozyumda Nail Tan'ın farklı konulardaki çalışmalarıyla ilgili bildiriler sundular.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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