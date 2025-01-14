Kastamonu'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Kastamonu merkezli operasyonda, 3 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık olayında 7 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:45
Kastamonu'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Kastamonu'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Kastamonu merkezli olarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi.

4 Aylık Araştırmanın Ardından Gelen Operasyon

Yaklaşık 4 ay süren titiz bir çalışma sonucu, şüphelilerin 'kooperatif hissesi' satışı adı altında vatandaşlardan para topladığı tespit edildi. Ancak, toplanan paraların karşılığında vatandaşlara kooperatif hissesi veya tapu verilmediği belirlendi.

Büyük Vurgun: 30 Milyon Lira

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin toplamda 120'den fazla kişiden yaklaşık 30 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Kastamonu, Ankara ve Sinop'ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Operasyon sırasında S.Y, Ü.Y, S.Y, A.K, S.A, E.A. ve H.A. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonun detayları ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda ilerleyen günlerde daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.

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