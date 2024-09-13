Kastamonu'da Offroad Kamp ve Karavan Festivali Başlıyor

Kastamonu'da Offroad Kamp ve Karavan Festivali Başladı

Kastamonu, 3 gün sürecek olan Offroad Kamp ve Karavan Festivali'ne ev sahipliği yapmaya başladı. Bu festival, Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (KASDOFF) tarafından düzenlenmekte ve birçok kamu kurumunun desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

Festival Programı

Uzunyazı mevkisinde düzenlenen festival, Pazar günü sona erecek. Katılımcılar için konserler, açık hava sineması, çeşitli oyunlar ve offroad araçlarının performans gösterileri gibi etkinlikler planlanmıştır.

KASDOFF Kulübü Başkanı Tarkan Topaç’ın Açıklamaları

KASDOFF Kulübü Başkanı Tarkan Topaç, festivale Türkiye'nin dört bir yanındaki offroad kulüplerinden katılım olacağını belirtti. Ayrıca, Bozkurt ilçesinde 2021 yılında yaşanan sel felaketi sonrası offroad sporcularının kendilerine destek olduğunu hatırlatarak, "Bu festivalde onlara olan vefa borcumuzu ödemek istiyoruz," dedi.

Etkinlik Detayları

Topaç, festivalin düzenlenmesinde önemli kurumların desteklerinin bulunduğunu vurgulayarak, "Bugün ufak bir eğlencemiz, ardından sinemamız olacak. Yarın ise yumurta ve çuval yarışmaları ile çeşitli gösteriler yapmayı planlıyoruz," dedi.

Topaç’ın Mesajı

Offroad sporcularının her zaman milletinin yanında yer aldığını ifade eden Topaç, "Bir sorun olduğunda hemen yardıma koşarız. Jandarma, AFAD ve UMKE ile sürekli işbirliği içindeyiz," şeklinde konuştu. Ayrıca, Kastamonu'nun eşsiz doğasına dikkat çekerek, herkesin bu güzellikleri keşfetmesini istedi.

Kastamonu'da 3 gün sürecek Offroad Kamp ve Karavan Festivali başladı. Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad (KASDOFF) Kulübü tarafından düzenlenen, kamu kurumlarınca desteklenen festival, Uzunyazı mevkisinde gerçekleştiriliyor.

Kastamonu'da 3 gün sürecek Offroad Kamp ve Karavan Festivali başladı. Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad (KASDOFF) Kulübü tarafından düzenlenen, kamu kurumlarınca desteklenen festival, Uzunyazı mevkisinde gerçekleştiriliyor.

Kastamonu'da 3 gün sürecek Offroad Kamp ve Karavan Festivali başladı. Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad (KASDOFF) Kulübü tarafından düzenlenen, kamu kurumlarınca desteklenen festival, Uzunyazı mevkisinde gerçekleştiriliyor.

Kastamonu'da 3 gün sürecek Offroad Kamp ve Karavan Festivali başladı. Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad (KASDOFF) Kulübü tarafından düzenlenen, kamu kurumlarınca desteklenen festival, Uzunyazı mevkisinde gerçekleştiriliyor.

Kastamonu'da 3 gün sürecek Offroad Kamp ve Karavan Festivali başladı. Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad (KASDOFF) Kulübü tarafından düzenlenen, kamu kurumlarınca desteklenen festival, Uzunyazı mevkisinde gerçekleştiriliyor.