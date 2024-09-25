Kastamonu'da Öğretmeni Darbeden Veli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Öğretmene Şiddet Olayı

Kastamonu'daki Hacıbey Ortaokulu'nda, G.B. adlı veli, öğretmen Selman Gökkaya'yı darp etti. Olayın ardından G.B. gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Öğrenci velisi G.B., okul müdür yardımcısının odasında Selman Gökkaya ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.B., müdür yardımcısının masasından aldığı delgeçle öğretmenin başına vurdu. Gökkaya, hastaneye kaldırılmış ve başına 5 dikiş atılmıştır.

Öğretmenin Açıklamaları

Selman Gökkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, G.B. ile gerçekleşen görüşmenin başlangıçta sakin geçtiğini ancak velinin tehditlerine maruz kaldığını belirtti. Eğitmen, sürecin eyleme dönüşmesinin ardından müdür yardımcısının araya girmeye çalıştığını ancak G.B.'nin masanın üzerindeki delgeci alarak saldırdığını ifade etti.

Şiddetin Nedenleri

Gökkaya, velinin girişiminin çözüm amacı güdüp gütmediği konusunda endişelerini dile getirerek, "Velinin davranışlarının intikam amacı taşıdığını düşünüyorum. Eğitimciler olarak bu durumu kabul etmiyoruz." dedi.

Sendika Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Eğitim-Bir-Sen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu, öğretmene yönelik şiddetin toplumun geleceğini tehdit ettiğini vurgulayarak, "Eğiticiye yönelik şiddeti ele almak için yasal düzenlemeler kaçınılmaz. Bu konudaki eksikliklerin giderilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Bu olay, eğitimciler için tehlike oluşturan şiddet olaylarının dikkate alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kastamonu'da, okulda öğretmeni Selman Gökkaya'yı darbeden veli gözaltına alındı.

Kastamonu'da, okulda öğretmeni Selman Gökkaya'yı darbeden veli gözaltına alındı.

Kastamonu'da, okulda öğretmeni Selman Gökkaya'yı darbeden veli gözaltına alındı.