Kastamonu'da Okul Servisi ile Tır Çarpıştı: 12 Öğrenci Taburcu Edildi

Kastamonu'da Trafik Kazası

Kastamonu'da meydana gelen bir trafik kazasında, okul servisi ile tır çarpıştı. Kazada yaralanan 12 öğrenci, tedavi sürecinin ardından taburcu edilerek ailelerine kavuştu.

Kaza Detayları

Tuncay K. tarafından yönetilen 81 ADU 127 plakalı tır, Murat A. tarafından kullanılan 37 AAN 890 plakalı okul servis minibüsü ile çarpıştı. Kaza, Kazamdağ mevkisindeki Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi kavşağında gerçekleşti.

Yaralı Öğrenciler

Devrilen minibüs içerisindeki 12 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, kazada yaralandı. Yaralı öğrenciler, Kastamonu’daki çeşitli hastanelerde kalan tedavi süreçlerinin ardından taburcu edildi.

Bu üzücü kazada yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve ailelerine kavuşmuş olmalarının sevindirici olduğu belirtildi.