Kastamonu'da Okul Servisi ile Tır Çarpıştı: 13 Yaralı

Kastamonu'da Trajik Bir Kaza

Kastamonu'da meydana gelen bir kazada, okul servisi ile bir tır çarpıştı. Bu kazada toplamda 13 kişi yaralanırken, 12'sinin ilkokul öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olayın Detayları

Olay, Ankara yönünden Kastamonu'ya doğru hareket eden Tuncay K. tarafından kullanılan 81 ADU 127 plakalı tır ile Murat A. tarafından yönetilen 37 AAN 890 plakalı okul servisi minibüsünün Kazıdağı mevkisindeki Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi kavşağında çarpışması sonucu gerçekleşti.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki ilkokul öğrencileri ve servis sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer Olay Yerinde

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kaza sonrası olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldılar. Olayın nedenlerinin araştırılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.