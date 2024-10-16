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Kastamonu'da Okul Servisi ve Tır Çarpışması: 13 Yaralı

Kastamonu'da bir okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Vali Dallı, durumun iyi olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 20:54
Kastamonu'da Okul Servisi ve Tır Çarpışması: 13 Yaralı

Kastamonu'da Okul Servisi ve Tır Çarpıştı

Kastamonu'da bir okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 12'si öğrenci 13 kişi yaralandı. Olay, Kadıdağı mevkisinde meydana geldi. Öğrencilerden bazıları, Mescit İlkokulu ve Ortaokulu'ndan geliyordu.

Kazada Yaralananların Durumu İyi

Ankara'dan Kastamonu yönüne seyreden Tuncay K. tarafından idare edilen 81 ADU 127 plakalı tır, Murat A. yönetimindeki 37 AAN 890 plakalı okul servisi minibüsüyle çarpıştı. Kaza sonrası devrilen minibüsteki 12 öğrenci ve sürücü yaralandı.

Vali Dallı'dan Açıklama

Yaralılar, Kastamonu'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören öğrencileri ziyaret etti. Dallı, "Çok şükür, doktorlarımızın ve başhekimimiz arkadaşlarımızın söylediğine göre hepsinin durumu iyi, hayati tehlikeleri yok. Şükürler olsun hepsi iyi. Biraz daha gözetim altında kaldıktan sonra taburcu olacaklar," ifadelerini kullandı.

Resmi Yetkililer Ziyarette Bulundu

Vali Dallı'ya, ziyareti sırasında Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül eşlik etti. Dallı, "Allah korumuş, çok korktuk. Geçmiş olsun diyoruz. İnşallah hep güzelliklerle karşılaşsınlar," diyerek sözlerini tamamladı.

Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kastamonu Valisi Meftun...

Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı (sağ 2), Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri süren öğrencileri ziyaret etti.

Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kastamonu Valisi Meftun...

Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı (sağ 2), Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri süren öğrencileri ziyaret etti.

Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kastamonu Valisi Meftun...

Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı (sağ 2), Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri süren öğrencileri ziyaret etti.

Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kastamonu Valisi Meftun...

Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı (sağ 2), Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri süren öğrencileri ziyaret etti.

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