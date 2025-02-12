Kastamonu'da Olumsuz Hava Koşulları Eğitime Ara Verdi

Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'da beklenmedik olumsuz hava koşulları, eğitimi olumsuz etkiledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 13 Şubat Perşembe günü itibarıyla, Ağlı, Daday ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, kent merkezi ile Çatalzeytin ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamalarda, bölgede etkili olan kar yağışı ve buzlanmanın sebep olduğu olumsuz koşulların öğrencilerin güvenliğini tehdit ettiği belirtildi. Özellikle taşımalı eğitim uygulaması yapılan bölgelerde, güvenli bir ulaşım sağlanamayacağı için eğitime ara verilmesi kaçınılmaz hale geldi.

Eğitim kurumları, öğrencilerin sağlık ve güvenliklerini korumak adına bu kararı almak durumunda kaldı. Öğrencilerin yeniden yüz yüze eğitime ne zaman döneceği ise yine hava durumuna bağlı olacak.