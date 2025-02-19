Kastamonu'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kastamonu'da hava koşulları sebebiyle 4 ilçede eğitime ara verildi. Daday'da tüm eğitim kurumları kapalı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 01:05
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 01:05
Kastamonu'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kastamonu'daki Eğitime Ara Verişin Sebepleri

Kastamonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçesinde eğitime ara verdi. Hava durumu sebebiyle Daday ilçesindeki tüm eğitim kurumları kapatıldı ve Küre, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi karar alındı.

Kaymakamlıkların Açıklamaları

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan resmi açıklamalara göre, bölgedeki kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava şartları eğitimi aksatacak düzeyde seyrediyor. Bu sebeple, eğitime getirilen ara, öğrencilerin güvenliği ön planda tutularak alınmıştır.

Kent Merkezindeki Durum

Ayrıca Kastamonu Valiliği, kent merkezindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu. Bu durum, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak için önem arz etmekte.

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