Kastamonu'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kastamonu'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle merkezdeki eğitim kurumlarında 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verileceği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ile birlikte, şiddetli soğuk ve buzlanmanın eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilediği belirtildi. Bu durum nedeniyle, öğrencilerin ve eğitimcilerin güvenliği için eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamileler için de idari izin uygulanacağı ifade edildi.