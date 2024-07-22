Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Kastamonu'da Yangın Gerginliği

Kastamonu'nun Alpagut köyü çevresindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muhtarların Açıklamaları

Alpagut köy muhtarı Satı Adalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangın kısmen kontrol altına alındı, ancak rüzgar alevleri canlandırıyor. Soğutma çalışmalarının hassasiyetle yürütülmesi gerekiyor," dedi.

Karaş köy muhtarı Yaşar Nahar ise yangının başlangıç noktasını belirtti. "Yangın, dağın diğer tarafında başladı ve kozalak patlaması sonucu bizim bölgeye sıçradı. Ekipler hızla müdahale etti ve büyük oranda kontrol altına alındı," şeklinde konuştu.

Gözlemler ve İlaveler

Köylülerden Mustafa Haliloğlu, "Dumanları gördüğümüzde hızla olay yerine geldik, fakat yangını söndürmek için elimizden bir şey gelmedi. Ekiplerimiz sağ olsunlar, helikopterle müdahale ettiler," dedi. Haliloğlu, "Köyümüzün ciğerleri maalesef yandı," şeklinde üzüntüsünü dile getirdi.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmış değil. Yerel halk, ekiplerin kararlılıkla çalıştığını ve yangının kontrol altına alındığını belirtirken, soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.