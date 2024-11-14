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Kastamonu'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Kastamonu'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:09
Kastamonu'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Recep B. (55) yönetimindeki 16 AKK 433 plakalı otomobil, Baha K. (76) yönetimindeki 37 BE 131 plakalı kamyonet ile Sinop-Kastamonu kara yolu Halaçlı köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Recep B. ile araçta bulunan annesi Gülten B. (78) ve kızı Kaylegül B. (11) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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