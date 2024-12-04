Kastamonu'da Özel Gereksinimli Bireylerin İstihdam Projesi Tamamlandı

Kastamonu'da, özel gereksinimli bireylerin istihdamına yönelik yürütülen "Okuldan Çalışma Yaşamına Geçişte Kariyer Temelli Desteklerin Sunulması Projesi" başarıyla tamamlandı.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Seniha Kurtoğlu öncülüğündeki proje, TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Programı çerçevesinde ve Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu işbirliğiyle hazırlandı. Projenin kapanış etkinliği, Kastilya Kırsal Turizm Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Kurtoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel gereksinimli bireylerin eğitimden iş hayatına geçiş sürecinde toplumsal farkındalığın önemine değindi. Proje kapsamında, özel gereksinimli bireylerin yanı sıra, bu bireylere hizmet veren eğitim kurumlarındaki öğretmenler, rehberlik araştırma merkezlerindeki uzmanlar, aileler ve potansiyel işverenlerin de sürece dahil edildiğini belirtti.

“Tüm paydaşların bir arada olması, her açıdan desteklenmeleri gerekiyor.” diyen Kurtoğlu, özel bireylerin ebeveynlerine ve eğitimcilerine kariyer farkındalığı ve kariyer keşfi eğitimleri sağlandığını kaydetti. İşverenlerle de bilgilendirme toplantıları yaptıklarını sözlerine ekledi.

Proje kapsamında, özel gereksinimli bireylerin gerçek iş ortamlarında mesleki becerilerini geliştirmeleri için işbaşı eğitimleri düzenlendi. Özellikle otel ve öğretmenevi gibi mekanlarda resepsiyon, kat hizmetleri ve mutfak gibi alanlarda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Ayrıca, taş baskı atölyesinde de özel bireylere yönelik eğitimler verildi.

Kurtoğlu, “Özel bireylerimizle işverenlerimizin bir araya gelmesi, bu bireylerin iş hayatına entegrasyonunu kolaylaştıracak ve toplumda kapsayıcı bir bilinç oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.” dedi.

Proje ile birlikte, 20 özel birey, 30 öğretmen ve 20 ebeveyn işverenler ile bir araya getirilerek özel bireylerin mesleğe hazırlık düzeyleri değerlendirildi. Kurtoğlu, projenin nihai hedefinin özel bireylerin toplumda bağımsız bir şekilde yer edinmelerine katkıda bulunmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve çalışma yaşamlarına dahil olmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Etkinlikte, akademisyen ve uzmanların sunumunun ardından projeye katılan bireylere sertifikalar verildi.