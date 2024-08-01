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Kastamonu'da Polis Memurlarına Saldırı: Zanlı Etkisiz Hale Getirildi

Kastamonu'da bir polisi şehit eden zanlı, çatışma sonucu etkisiz hale getirildi. Olayda bir polis memuru yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:46
Kastamonu'da Polis Memurlarına Saldırı: Zanlı Etkisiz Hale Getirildi

Kastamonu'da Şok Olay

Kastamonu'da meydana gelen olay, şehirde büyük bir infial yarattı. İsmail Bayam isimli şahıs, uyuşturucu etkisi altında olduğu belirtilerek, polis ekiplerine silahlı saldırıda bulundu.

Olayın Gelişimi

İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekibine ateş açan zanlı, iki polis memurunu yaraladı. Yaralanan memurlar arasında Ahmet Şahan da bulunuyordu. Olayın ardından, özel harekat polislerinin de bulunduğu geniş bir güvenlik ekibi bölgeye yönlendirildi.

Zanlı Etkisiz Hale Getirildi

Şüphelinin, ailesinin yaşadığı bir apartman katına sığındığı belirlendi. Çatışma sırasında, zanlı etkisiz hale getirildi. Bu esnada zanlının annesi güvenlik ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.

Yaralı Polis Memurunun Durumu

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı polis memurlarından Ahmet Şahan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı, A.A. ismiyle bilinen polis memurunun tedavisi hala devam ediyor.

Yetkililer Olay Yerinde

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile Kastamonu Valisi Meftun Dallı olay yerine gelerek, durumu kontrol altına alan ekiplere bilgi aldı.

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