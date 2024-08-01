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Kastamonu'da Polis Memuru Şehit Oldu, Zanlı Etkisiz Hale Getirildi

Kastamonu'da bir polis memurunun şehit olduğu olayda zanlı etkisiz hale getirildi, detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:03
Kastamonu'da Polis Memuru Şehit Oldu, Zanlı Etkisiz Hale Getirildi

Kastamonu'da Kanlı Olay

Kastamonu'da 1 polisi şehit eden ve diğerini yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi. İnönü Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunan 32 yaşındaki İsmail Bayam, bulunduğu evde güvenlik güçlerine ateş açtı.

Olayın Gelişimi

Polis ekipleri, zanlının bulunduğu eve operasyon düzenlerken, Bayam'ın açtığı ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Olayın ardından çok sayıda özel harekat ve sağlık ekibi bölgeye intikal etti.

Güvenlik güçleri, Bayam'ın bulunduğu evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çatışma sonucu zanlı etkisiz hale getirildi. Bu esnada, Bayam'ın evde bulunan annesi güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı.

Yaralı Polis Memurları

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden Ahmet Şahan (38), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı polis memuru Arif Ay'ın tedavisi ise devam etmekte.

Valilikten Açıklama

Kastamonu Valiliği, yapılan operasyona dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Alınan bir ihbar üzerine narkotik suçlardan cezaevinden firar eden İsmail Bayam'ın yakalanması için ekiplerimiz çalışma başlattı. Operasyonda yaralanan polis memurları derhal hastaneye kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Valilik ayrıca, yaşanan bu olayda yaşamını yitiren polis memuru için başsağlığı dilerken yaralı memura acil şifalar dilediklerini belirtti. Olay sonrası zanlının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerince incelendikten sonra morga kaldırıldı.

Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı, etkisiz hale getirildi. Zanlının...

Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı, etkisiz hale getirildi. Zanlının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı, etkisiz hale getirildi. Zanlının...

Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı, etkisiz hale getirildi. Zanlının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı, etkisiz hale getirildi. Zanlının...

Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı, etkisiz hale getirildi. Zanlının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı, etkisiz hale getirildi. Zanlının...

Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı, etkisiz hale getirildi. Zanlının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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