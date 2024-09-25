Kastamonu'da Polise Silahlı Mukavemet: 2 Zanlı Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Kastamonu'da Silahlı İhlal

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, polise tabancayla mukavemet eden iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, kavga ihbarı üzerine Liman bölgesine giden Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle başladı. Şüphelilerden T.D. ve M.E.D. polis memurlarına karşı direniş göstererek silah çekti.

Olay Anı ve Yaralanmalar

Olay sırasında, bir şüpheli polislere tehditte bulundu ve yaşanan arbede esnasında iki polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından T.D. ve M.E.D. gözaltına alındı.

Adli Süreç

Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler, mahkemeye sevk edildi. Hakim, her iki zanlının da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Sosyal Medyada Paylaşıldı

Yaşanan olayın etkileyici anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı. Bu görüntüler, anında kamuoyunu bilgilendirdi.