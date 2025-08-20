DOLAR
Kastamonu'da 'sahte altın' operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

Kastamonu'da polis, kuyumcuda sahte altınla işlem yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi; 150 gram sahte altın, 4 sahte çeyrek ve 12 kolye ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 00:16
Kastamonu'da 'sahte altın' operasyonu

Polis ekipleri kuyumcuda yapılan işlemi engelledi

Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kuyumcuda sahte altınla işlem yapılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Operasyon kapsamında il merkezi ve Tosya bölgelerinde yapılan aramalarda 30 parça halinde 150 gram sahte altın, 4 sahte çeyrek altın ve 12 adet altın görünümlü kolye ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

