Kastamonu'da Sahte Reçete Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'da Sahte Reçete İle Uyuşturucu Ticaretine Geçit Yok

Kastamonu'da doktorların kimlik bilgilerini kullanarak sahte reçete düzenleyen ve uyuşturucu nitelikli ilaçları satan 3 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eczaneye gerçekleştirilen operasyonda, sahte reçetelerin düzenlenip düzenlenmediği araştırıldı.

Operasyonun Detayları

Eczanede yapılan aramada 4 bin 332 sentetik ecza hapı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, eczanedeki üç bilgisayara da el konuldu. Gözaltına alınan eczane sahibi ve iki çalışan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklamalar ve Serbest Bırakma

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden eczane sahibi ile bir çalışan, hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer çalışan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu olay, Kastamonu'da düzenlenen sahte reçete uygulamalarının önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.