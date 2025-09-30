Kastamonu'da Sanayi Çalışanlarından İtfaiye Ekiplerine Sürpriz Kutlama

Eski sanayi sitesinden gelen ihbar, sevinçli bir anıya dönüştü

Kastamonu'da, eski sanayi sitesinden gelen yangın ihbarına müdahale etmek üzere yola çıkan itfaiye ekipleri, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Olay yerine gelen ekipleri, sanayi sitesi çalışanları tarafından hazırlanan kutlama karşıladı.

Sanayi esnafı tarafından İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla düzenlenen kutlamada itfaiye ekipleri alkışlandı ve birlikte pasta kesildi. Müdahale amacıyla hazırlanan ekipler, kutlama nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürü Eyüp Karakaş, yapılan jest için esnafa teşekkür ederek, "İtfaiye teşkilatımız her daim, her saatte göreve hazır. Esnafımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Herkese yangınsız günler diliyorum." ifadelerini kullandı.