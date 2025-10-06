Kastamonu'da Serebral Palsili İlayda Zeynep'e Taşıma ve Pozisyonlama Cihazı

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu

14 yaşındaki serebral palsili (beyin felçli) İlayda Zeynep Hoşlan, ayarlanabilir sırt açısı ve skolyoz ile bası yarasını önlemeye yönelik destekler sunan "Taşıma ve pozisyonlama cihazı" ile günlük yaşamda önemli bir kolaylık kazandı.

Cihaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Serebral Palsili (Beyin Felçli) Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından yürütülen "Çocukların Doğru Büyümesi İçin Pozisyonlama ve Yaşama Katılım Gereçleri Üretimi Projesi" kapsamında temin edildi.

Cihaz, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı görevlileri tarafından balonlarla süslenerek, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından işletilen Mutlu Kafe'ye getirildi ve İlayda Zeynep ile annesi Filiz Hoşlan'a teslim edildi. Anne ve kızı, balonlarla süslenmiş cihazla parka gidip bir süre dolaştı.

Filiz Hoşlan, AA muhabirine teslim aldıkları cihazdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hoşlan, "Sandalye tam teferruatlı, kızımın hiçbir zaman zorlanmayacağı ve skolyozunu (omurga eğrilikleri) bile önleyecek bir sandalye. Üzerinde gayet düzgün oturuyor, dik duruyor, gayet güzel bir sandalye." diye konuştu.

Hoşlan, sözlerine şunları ekledi: "Artık kızımı daha rahat gezdireceğim. Bu cihazın üzerinde kızım hem rahat olacak hem de eğri durmasına bağlı skolyoz olma ihtimali ortadan kalkacak. Önceki sandalyelerde eğri durduğu için omurga kemiklerimizde sıkıntı olup skolyoza yönelme ihtimali çok fazla oluyordu ama bu sayede sandalyeye tam dik bir şekilde oturduğu için omurgası düz ve olması gerektiği gibi olduğu için skolyozu da önlüyor."

Anne, ayrıca "Bu gelen tekerlekli sandalye sayesinde kızım çok daha rahat edecek, çok daha rahat gezdirebileceğim. Bu konuda çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da sağlanan destek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür etti. Boyraz, dernek olarak manuel tekerlekli sandalye dağıttıklarını belirterek, doğru pozisyonlama ve uygun sandalyenin öneminin annelerle ve çocuklarla bir araya geldikçe daha iyi anlaşıldığını vurguladı: "Annelerimiz için çocuklarımız için inanılmaz destek olan bu doğrulama pozisyonlama cihazımızın bugün teslimini yapıyoruz. Bu da çok kıymetli."

Boyraz, bu tür cihazların aile bütçesini zorluyor olduğuna dikkat çekerek, "Pahalı olduğu için ailelerimizin alabileceği bir ürün değil. Çocuk muayene edildikten sonra onun durumuna göre üretilen bir ürün. Bu cihaz onun duruşuna iyi gelebilecek bir cihaz. O yüzden çok mutluyuz." dedi.

Kastamonu'da 14 yaşındaki serebral palsili Zeynep Hoşlan'ın yüzü, ayarlanabilir sırt açısı, skolyoz ve bası yarasını önlemeye yönelik destekleri bulunan "Taşıma ve pozisyonlama cihazı" ile güldü.