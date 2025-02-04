DOLAR
35,93 0,11%
EURO
37,32 -0,71%
ALTIN
3.283,54 -0,86%
BITCOIN
3.589.871,53 1,36%

Kastamonu'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yandı

Kastamonu'da seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangında 18 yolcu sağ olarak tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 22:11
Kastamonu'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yandı

Kastamonu'da Otobüs Yangını Panik Yarattı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sehir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul'a yolcu taşıyan 34 HKK 230 plakalı otobüs, Ortasökü köyü yakınlarında aniden yanmaya başladı.

Otobüsün motor kısmından çıkan alevleri fark eden şoför, güvenli bir şekilde aracı durdurdu ve içindeki 18 yolcuyu hemen tahliye etti. Yolcular, kısa sürede araçtan uzaklaşarak ilgili ekiplerin gelmesini bekledi.

Olay yerine intikal eden Bozkurt Belediyesi İtfaiyesi ve Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Ancak ne yazık ki, otobüs tamamen yandı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmemekte olup, konu hakkında daha detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Ardahan'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü
3
Kastamonu'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yandı
4
Tunceli'de Bahçesinde Yanan Ateşten Sebep 90 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
5
TBMM'de 6 Şubat Depremleri ve İhmaller Ele Alındı
6
Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Eşi ile Görüştü
7
Osmaniye'de Hafif Ticari Araçta 2 Kilo 50 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!