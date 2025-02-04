Kastamonu'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yandı

Kastamonu'da Otobüs Yangını Panik Yarattı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sehir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul'a yolcu taşıyan 34 HKK 230 plakalı otobüs, Ortasökü köyü yakınlarında aniden yanmaya başladı.

Otobüsün motor kısmından çıkan alevleri fark eden şoför, güvenli bir şekilde aracı durdurdu ve içindeki 18 yolcuyu hemen tahliye etti. Yolcular, kısa sürede araçtan uzaklaşarak ilgili ekiplerin gelmesini bekledi.

Olay yerine intikal eden Bozkurt Belediyesi İtfaiyesi ve Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Ancak ne yazık ki, otobüs tamamen yandı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmemekte olup, konu hakkında daha detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.