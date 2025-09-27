Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kastamonu'da jandarma operasyonunda ruhsatsız silah satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı; 45 tabanca, 78 şarjör ve 120 bin lira ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 13:56
Jandarma ekipleri suç şebekesini çökertti

Kastamonu'da düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu ruhsatsız silah satışı yaptığı tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 45 ruhsatsız tabanca, 78 tabanca şarjörü, suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira, ayrıca 2 cep telefonu ve 2 sim kart bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe her iki zanlı da tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma ve delillerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

