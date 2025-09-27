Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Jandarma ekipleri suç şebekesini çökertti

Kastamonu'da düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu ruhsatsız silah satışı yaptığı tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 45 ruhsatsız tabanca, 78 tabanca şarjörü, suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira, ayrıca 2 cep telefonu ve 2 sim kart bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe her iki zanlı da tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma ve delillerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.