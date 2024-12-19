Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok!

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki bazı adreslere baskın düzenleyerek, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen zanlıları yakaladı.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Operasyonda gözaltına alınan şahıslar şu isimlerden oluşuyor: N.G.G, H.K.G, B.K, A.E. ve S.A.D. Bu kişilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Zanlıların Jandarma'daki işlemleri devam ediyor ve konu ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin ikamet ve araçlarındaki aramada ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.