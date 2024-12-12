Kastamonu'da Silahlı Yaralama Olayı: 3 Zanlı Tutuklandı

Kastamonu'da Silahlı Yaralama Olayı

Kastamonu'da, iki silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayın Detayları

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 3 Aralık tarihinde Okmeydanı Mezarlığı'nda ve 9 Aralık tarihinde Cevizli Park'ta gerçekleşen silahlı yaralama olaylarına karıştıkları öne sürülen 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda boş kovanlar ile 30 gram kenevir ele geçirildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.H, A.Y. ve M.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.