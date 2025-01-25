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Kastamonu'da Sinyalizasyon Direğine Çarpan Otomobilde İki Yaralı

Kastamonu'da bir otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:25
Kastamonu'da Sinyalizasyon Direğine Çarpan Otomobilde İki Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası

Kastamonu'da meydana gelen bir trafik kazasında sinyalizasyon direğine çarpan otomobilden iki kişi yaralandı. Olay, Doğu Çevre Yolu'nda yaşandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

36 yaşındaki Seçkin B. yönetimindeki 57 AAB 650 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Seçkin B. ile birlikte yolcu olarak bulunan Gülseren B. (36), ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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