Kastamonu'da Sis Etkisi: Ulaşımda Görüş Mesafesi 100 Metreye Düştü

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde etkili olan sis, ulaşımı zorlaştırıyor. Bölgedeki sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı'nda görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya giden yolda ve İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor. Trafik ekipleri, bu zorlu koşullarda sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor.

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor.