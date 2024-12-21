Kastamonu'da Sis Nedeniyla Ulaşımda Zorluklar Yaşanıyor

Kastamonu'da Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkiinde yoğun sis etkili olmaya devam ediyor. Bu durum, bölgedeki ulaşımda sıkıntılara yol açıyor.

Sis Nedeniyle Sürücüler Zorlanıyor

Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkiinde görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü belirtiliyor. Bu şartlar altında, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşım sağlamak isteyen sürücüler, yollarında ciddi zorluklar yaşıyor.

Trafik Uyarıları Yapılıyor

Yetkililer, trafik ekipleri aracılığıyla sürücülere önemli uyarılarda bulunuyor. Sürücülerin, takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları gerektiği vurgulanıyor. Yoğun sisin devam etmesi durumunda, yola çıkmadan önce durumu takip etmekte fayda var.