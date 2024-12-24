Kastamonu'da Sis Nedeniyle Ulaşımda Aksama Yaşanıyor

Kastamonu'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde etkili olan sis, sürücüler için zorlu koşullar oluşturdu. Bölgedeki sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sürücülere Önemli Uyarılar

Bu olumsuz hava koşulları, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya giden yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücülere zorluklar çıkartıyor. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor.

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor.