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Kastamonu'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kastamonu'da sis nedeniyle D-765 kara yolunda görüş mesafesi 50 metreye düştü, sürücüler zor anlar yaşıyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:44
Kastamonu'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kastamonu'da etkili olan sis, ulaşımı zorlaştırıyor. D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde yoğun sis nedeniyle sürücüler zorluk yaşıyor.

Bölgede görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Bu durum, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya giden sürücülerin ilerlemesini güçleştiriyor.

Trafik ekipleri, sürücülerin takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde önemli uyarılarda bulundu.

Sürücülerin dikkatli olmaları, olumsuz hava koşullarında güvenli bir seyahat için hayati önem taşıyor.

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