Kastamonu'da Sonbahar Renkleri Dikkat Çekiyor

Kastamonu'da Şehrin Ortasında Sonbahar Güzellikleri

Kastamonu'nun kent merkezinde bulunan yaklaşık 70 dekar büyüklüğündeki ağaçlık alan, sonbahar renkleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. İnönü Mahallesi'ndeki bozulmamış bu doğa parçası, ziyaretçilerine adeta bir doğal cennet sunuyor.

Doğanın Kalbinde Bir Atmosfer

Arazinin içerisinde eski ve kullanılmayan bir ev de yer alirken, geniş ağaçlık alan sonbaharın hazan renkleri ile bezendi. Bu değişim, hem yerel halkın hem de doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, Kastamonu'nun sonbahar için özel bir şehir olduğunu belirtirken, "Kent merkezindeki bu arazinin sunduğu görüntüler olağanüstü. Burası, şehrin tam ortasında olmasına rağmen doğanın kalbinde konumlanmış gibi. Uzun zamandır kullanılmıyor ve sahipleri tarafından yapılaşmaya izin verilmediği için burada ağaçlar ve doğal hayat korunmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Şehir İçi Doğa Deneyimi

Keleş, sonbahar güzelliklerini görmek isteyenlerin uzaklara gitmesine gerek olmadığını vurguladı. "Burası, şehrin içinde bir doğa kopyası. Elimizi uzatsak tutunabileceğimiz kadar yakın mesafede, doğanın ve sonbaharın tüm güzellikleri mevcut." diyerek, Kastamonu'nun bu alanını keşfetmenin önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.