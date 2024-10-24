Kastamonu'da Suç Örgütüne Operasyon: 9 Tutuklama

Kastamonu'da Suç Örgütü Operasyonu

Kastamonu'da gerçekleştirilen suç örgütüne karşı düzenlenen operasyonda, yakalanan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyon, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yürütüldü.

Operasyon Detayları

18, 20 ve 22 Ekim tarihlerinde Halil Rıfat Paşa Caddesi, Alpaslan Türkeş Bulvarı, Eski Belediye Caddesi ve Akmescit Mahallesi'nde bulunan 4 farklı iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, M.C.G, O.G, U.T, P.S, Y.İ.Ç, M.M.H, E.Ş, S.G, M.G, F.K. ve K.H. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Silahlar

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, üç ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, toplamda 28 mermi ve dört av tüfeği fişeği bulundu.

Mahkeme Süreci

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.G, O.G, U.T, P.S, Y.İ.Ç, M.M.H, E.Ş, S.G, M.G. hakimlik tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan tutuklandı. F.K. ve K.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.