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Kastamonu'da Taksici Cinayeti Davasına Devam Edildi

Kastamonu'da taksi şoförü Akif Eymür'ü öldüren sanığın duruşması gerçekleştirildi, karar ileri bir tarihe ertelendi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 19:59
Kastamonu'da Taksici Cinayeti Davasına Devam Edildi

Kastamonu'da Taksici Cinayeti Davasına Devam Edildi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, taksi şoförü Akif Eymür'ü öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, kasten öldürme, kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma suçlarından tutuklu yargılanan sanık M.B. SEGBİS ile katıldı.

Sanık Savunma Yapmadı

Duruşma sırasında sanık M.B., savunma yapmak istemediğini belirtti. Sanığın avukatı ise bilirkişi raporuna itiraz ederek yeni bir sağlık raporu alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı ilerleyen bir tarihe erteledi.

Cinayet Olayı

Hatırlanacağı üzere, Akif Eymür, 22 Nisan 2024 tarihinde Toygaören köyünün ormanlık alanında silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunmuştu. Cinayeti işlediği tespit edilen M.B. ise o tarihten bu yana tutukluluk halinde yargılanmaktadır.

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