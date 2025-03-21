Kastamonu'da Tedavi Edilen Turna Doğaya Kavuştu

Kastamonu'da, yaralı ve bitkin halde bulunan bir turna, tedavi edilerek doğaya yeniden salındı. Bu nazik kuş, Kastamonu İl Şube Müdürlüğü tarafından yapılan müdahale ile sağlığına kavuştu.

Vatandaşlar tarafından fark edilen ve yetkililere bildirilen turna, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İlk muayenesinde kanadında zedelenme tespit edilen turnanın tedavi süreci hızlı bir şekilde başlatıldı.

Tedavi sürecinde gerekli tıbbi müdahalelerin yanı sıra, turnaya sıvı ve gıda takviyesi yapıldı. Bu titiz bakım sonucunda turna, kısa sürede sağlığına kavuşarak, doğada yeniden yaşamına devam edebilmek için salıverildi.

Bu olay, doğal yaşamı koruma çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.