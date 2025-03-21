Kastamonu'da Tedavi Edilen Turna Doğaya Kavuştu

Kastamonu'da yaralı olan turna, tedavi sürecinin ardından doğal yaşamına geri döndü.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 14:58
Kastamonu'da Tedavi Edilen Turna Doğaya Kavuştu

Kastamonu'da, yaralı ve bitkin halde bulunan bir turna, tedavi edilerek doğaya yeniden salındı. Bu nazik kuş, Kastamonu İl Şube Müdürlüğü tarafından yapılan müdahale ile sağlığına kavuştu.

Vatandaşlar tarafından fark edilen ve yetkililere bildirilen turna, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İlk muayenesinde kanadında zedelenme tespit edilen turnanın tedavi süreci hızlı bir şekilde başlatıldı.

Tedavi sürecinde gerekli tıbbi müdahalelerin yanı sıra, turnaya sıvı ve gıda takviyesi yapıldı. Bu titiz bakım sonucunda turna, kısa sürede sağlığına kavuşarak, doğada yeniden yaşamına devam edebilmek için salıverildi.

Bu olay, doğal yaşamı koruma çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasındaki Patlama Davası Başladı: 4 Sanık Hakim Karşısında
3
Bahçelievler'de Motosikletin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
4
Giresun ve Gümüşhane'de 159 Köy Yolunda Karla Mücadele Devam Ediyor
5
CHP, 23 Mart'ta Ön Seçim İçin 5.600 Sandık Kuracak
6
İsrail'in Kısıtlamaları: Mescid-i Aksa'da Sadece 80 Bin Kişi Cuma Namazı Kılabildi
7
Elazığ'da Kar Nedeniyle 293 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek