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Kastamonu'da Tehlikeli Kaza: İki Cansız Bedene Ulaşıldı, Kaptanı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'da batan teknedeki iki kişinin cesedi bulundu, kayıp kaptan için arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 19:24
Kastamonu'da Tehlikeli Kaza: İki Cansız Bedene Ulaşıldı, Kaptanı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'da Tekne Kazası

Kastamonu’nun Cide ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, kaybolan üç kişinin iki cansız bedeni bulundu. Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batık haldeki "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu’nun aranmasına devam ediliyor.

Arama Kurtarma Çalışmaları

İlgili ekipler, teknenin kaptanı ve kaybolan diğer iki kişiyi bulmak için yoğun çaba gösteriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma birimleri, kurtarma çalışmalarında yer aldı.

Gelişmeler ve Hava Koşulları

Arama çalışmaları, Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden gelen 6 dalgıç polis ve Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir kontrol botu ile desteklendi. Ekibin su altı görüntüleme sistemleri ile gerçekleştirdiği arama sırasında, hava koşulları nedeniyle zaman zaman operasyonlara ara verilmek zorunda kalındı.

Cansız Bedene Ulaşılması

Kurtarma ekibi, kaybolan Esmanur Gürcan’dan sonra Hülya Mütevelli’ye ait olduğu tahmin edilen ikinci cesedi de bularak Cide Devlet Hastanesi morguna götürdü. Ayrıca, ROV cihazları kullanılarak batık tekne de görüntülendi.

Kaybolan 6 kişiden sadece 3’ü kurtarılmış ve batan teknede kalan 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlamıştı. 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı battı. Yakındaki balıkçılar, kendilerine gelen deniz sesleri üzerine kazaya müdahale etti.

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