Kastamonu'da Tekne Faciası: Kaybolanlardan Birinin Cesedi Bulundu

Kastamonu'da Tekne Faciası

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen tekne kazasında kaybolan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batan 'Maviş' isimli teknedeki kaybolanlardan Esmanur Gülcan'a ait olduğu değerlendirilen ceset, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Batan teknede bulunan 1. kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gülcan'ın kaybolmalarının ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri, bölgedeki arama çalışmaları için seferber oldu.

Daha Fazla Destek

Araştırmalara Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden 6 dalgıç polis, Bartın Emniyet Müdürlüğünden bir kontrol botu ve 4 polis gemi personeli de katıldı. Kesin kimliği tespit edilen eseri, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Batan Tekne Hakkında Bilgiler

11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişilik ekibin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik 'Maviş' isimli fiber tekne, henüz bilinmeyen bir nedenle batmıştı. Denizden gelen acil çağrılar üzerine, çevredeki balıkçı teknesindeki ekip, batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmayı başardı. Kaybolan diğer üç kişi içinse arama kurtarma çalışmaları hızla sürdürülüyor.

Saha faaliyetleri, zaman zaman olumsuz hava koşulları nedeniyle ara buluyor. Ekiplerin azmi, bu olayı aydınlatmak ve kaybolan kişileri kurtarmak için devam ediyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.