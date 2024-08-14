Kastamonu'da Tekne Faciasında Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'da Tekne Faciası

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bir teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. **Maviş** isimli tekne, Gideros Koyu'nun 2 mil açığında henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Kurtarma Ekipleri Başta Olmak Üzere Çalışmalar Sürüyor

Olayın yaşanmasının ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Bu kapsamda, Samsun ve Sinop Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adam ekibi, dalış çalışmalarına başladı.

Gece Boyu Yapılan Aramalar

Gece boyunca, batan tekneden yüzeye çıktığı düşünülen malzemelerin bulunduğu noktalarda, sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazları (ROV) kullanılarak arama yapıldı. Ancak yapılan çalışmalarda henüz bir bulguya ulaşılamadı.

Kayıp Kişilerle İlgili Umutlar Sürüyor

Bugün, Sinop ve Samsun emniyetinden 6 kurbağa adamın yanı sıra sahil güvenlik ve jandarma su altı ekipleri de dalış yaparak kaybolan kişileri arayacak. 11 Ağustos'ta meydana gelen bu üzücü olayda, gezintiye çıkan 6 kişiden 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, ancak 3 kişi kaybolmuştu.

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, kayıp kişiler için umutları canlı tutmaya devam ediyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.