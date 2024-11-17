Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Muhammet Yücel'in (22) kullandığı 37 PP 182 plakalı otomobilin, F.İ. (36) idaresindeki 37 DH 736 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucunda gerçekleşti.

Kaza, Ağlı-Kastamonu kara yolunun Gölcüğez köyü yol ayrımında gerçekleşti. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Yücel ile birlikte annesi Güler Yücel (53) ve kız kardeşi Songül Yücel (19) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Güler Yücel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yücel ailesinin, kazanın olduğu gün bir yakınlarının düğününden döndükleri öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.