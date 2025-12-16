DOLAR
Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, Kamyonet Sürücüsü Tutuklandı

Kastamonu-İhsangazi yol ayrımında meydana gelen kazada 56 yaşındaki İsmail Koç hayatını kaybetti; kamyonet sürücüsü tedavisinin ardından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:35
Kaza Detayı

Kaza, dün Kastamonu-İhsangazi kara yolu Alpaslan köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. idaresindeki 37 SF 372 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola çıkmak isterken M.E. (64) yönetimindeki 37 SE 208 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan 56 yaşındaki İsmail Koç hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü yaralandı.

Soruşturma ve Adli İşlemler

Otomobil sürücüsü ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan kamyonet sürücüsü, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kamyonet sürücüsü tutuklandı, otomobil sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cenaze Töreni

Kazada hayatını kaybeden İsmail Koç'un cenazesi, merkez ilçeye bağlı Örencik köyü'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanda toprağa verildi.

