Kastamonu'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kastamonu'da Tehlikeli Kaza

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, 6 kişinin yaralandığı bir trafik kazası meydana geldi.

Olayın Detayları

Devrekani Orman İşletme Müdürlüğüne ait H.A. yönetimindeki 37 ABE 623 plakalı kamyonet, M.İ. tarafından sürülen 37 PF 296 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay, Sazyaka Mahallesi'nde yaşandı ve çarpışmanın etkisiyle kamyonet menfez çukuruna savruldu.

Yaralılar ve Hastaneye Kaldırma

Kazada H.A. ve araçtaki orman muhafaza memurları M.A. ile M.A.B., otomobilde bulunan G.G., H.T., ve H.D. yaralandı.

Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.