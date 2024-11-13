Kastamonu'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazasında İki Yaralı

Kastamonu'da yaşanan bir trafik kazası, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Adem Y. (37) yönetimindeki 34 Z 2044 plakalı otomobil, Ahmet B. idaresindeki 34 BVF 970 plakalı otomobil ile Ağlı Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın ardından Adem Y.'nin kontrolündeki otomobil devrildi. Devrilen otomobilde bulunan Adem Y. ve birlikteki Hayrettin S. yaralandı.

Olay sonrası yaralılar, kısa sürede olay yerine ulaşan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.