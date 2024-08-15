Kastamonu'da Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Üzücü Kaza
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi, yanında bulunan bir kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Olay, Kayabükü köyü çevresinde gerçekleşti. Tevfik Doruk'un kullandığı 37 RA 480 plakalı traktör, aniden devrilerek kaza yaptı.
Olay Yeri ve Müdahale
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan muayenede, Tevfik Doruk'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı Durumu
Kazanın ardından yaralanan İsmail Y. ise, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.