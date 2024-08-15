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Kastamonu'da Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu Pınarbaşı ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 21:44
Kastamonu'da Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Üzücü Kaza

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi, yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Kayabükü köyü çevresinde gerçekleşti. Tevfik Doruk'un kullandığı 37 RA 480 plakalı traktör, aniden devrilerek kaza yaptı.

Olay Yeri ve Müdahale

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan muayenede, Tevfik Doruk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Durumu

Kazanın ardından yaralanan İsmail Y. ise, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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