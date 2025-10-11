Kastamonu'da Tur Midibüsü Devrildi: Taşköprü'de Yaralılara Müdahale

Olay ve müdahale

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Kuran köyü mevkisinde bir tur midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlara müdahale ediliyor.

Sürücü: Uğur A tarafından kullanılan 34 KB 2578 plakalı tur midibüsünün kontrolden çıkarak devrildiği bildirildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk ediliyor.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Midibüste bulunanlar: 2'si şoför, 2'si rehber ve 21'i yerli turist olmak üzere toplam 25 kişi bulunduğu; aracın Sinop turunu tamamladıktan sonra Kastamonu'ya gittiği öğrenildi.

