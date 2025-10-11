Kastamonu'da Tur Midibüsü Devrildi: Taşköprü'de Yaralılara Müdahale

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kuran köyü mevkiinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlara ekipler müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 22:45
Kastamonu'da Tur Midibüsü Devrildi: Taşköprü'de Yaralılara Müdahale

Kastamonu'da Tur Midibüsü Devrildi: Taşköprü'de Yaralılara Müdahale

Olay ve müdahale

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Kuran köyü mevkisinde bir tur midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlara müdahale ediliyor.

Sürücü: Uğur A tarafından kullanılan 34 KB 2578 plakalı tur midibüsünün kontrolden çıkarak devrildiği bildirildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk ediliyor.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Midibüste bulunanlar: 2'si şoför, 2'si rehber ve 21'i yerli turist olmak üzere toplam 25 kişi bulunduğu; aracın Sinop turunu tamamladıktan sonra Kastamonu'ya gittiği öğrenildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlara müdahale...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlara müdahale ediliyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlara müdahale...

İLGİLİ HABERLER

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Tasavvuf Geleneği: 'Devran-ü Kıyam ve Sema' İcrası
2
Plastiksiz Festival'de Mimarlık, Sanat ve Tasarımın Yeşil Dönüşümü Tartışıldı
3
Rojin Kabaiş Soruşturması: Adli Tıp DNA Raporu Cinsel Saldırı İhtimalini İşaret Ediyor
4
Batman'da İki Grup Arasında Kavga: 8 Yaralı, 2 Gözaltı
5
Diyarbakır'da 20 Yıldır Aranan 'Kasten Adam Öldürme' Zanlısı Kırklareli'nde Yakalandı
6
Kastamonu'da Tur Midibüsü Devrildi: Taşköprü'de Yaralılara Müdahale
7
Müsavat Dervişoğlu Mut'ta: 'Birlik ve Beraberlik' İçin Ortak Mücadele

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?