Kastamonu'da Uluslararası Resim Çalıştayı Sergisi Açıldı

Kastamonu'da Uluslararası Resim Çalıştayı Sergisi

Kastamonu'da "Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi çerçevesinde düzenlenen sergi, 7 farklı ülkeden 16 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Açılış, Atatürk'ün kente gelişinin ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümüne özel olarak gerçekleştirildi.

Çalıştaya Katılan Ressamlar

Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen çalıştaya katılan sanatçılar, bir hafta boyunca kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek ilham aldılar. Bu süreçte ressamlar, gördüklerini tuvale aktararak zengin bir sanat serisi oluşturdu. Aynur Kaplan'dan Açıklama

Serginin açılışında küratör Aynur Kaplan, proje hakkında bilgiler verdi: "Bu projeye 2014 yılında başladık. Bugün 15. etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kastamonu, kültürü ve mimarisiyle çok özel bir yer. Bu çalıştay, kentin tanıtımında önemli bir adım oldu." dedi. Kaplan, ayrıca halkla sanatçıların bir araya gelmesini sağlayarak, "Sanatı halkın ayağına indirelim, vatandaşların sanatçılarla tanışmalarını istedik." şeklinde konuştu.

Sergi Detayları

Sergi, Kurşunlu Han’da düzenlenen törenle açıldı ve yarın akşama kadar gezilebilecek. Eserlerin daha sonra farklı mekanlarda sergilenmeye devam edeceği belirtildi. Çalıştaya katılan ressamlara da katılım belgeleri verildi.

"Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressamın yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

"Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressamın yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

"Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressamın yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

"Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressamın yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

"Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressamın yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.