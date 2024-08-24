Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kastamonu'da Uluslararası Resim Çalıştayı Sergisi Açıldı

Kastamonu'da 7 ülkeden 16 ressamın eserlerinin yer aldığı sergi, tarihi Kurşunlu Han'da açıldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 21:08
Kastamonu'da Uluslararası Resim Çalıştayı Sergisi Açıldı

Kastamonu'da Uluslararası Resim Çalıştayı Sergisi

Kastamonu'da "Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi çerçevesinde düzenlenen sergi, 7 farklı ülkeden 16 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Açılış, Atatürk'ün kente gelişinin ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümüne özel olarak gerçekleştirildi.

Çalıştaya Katılan Ressamlar

Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen çalıştaya katılan sanatçılar, bir hafta boyunca kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek ilham aldılar. Bu süreçte ressamlar, gördüklerini tuvale aktararak zengin bir sanat serisi oluşturdu. Aynur Kaplan'dan Açıklama

Serginin açılışında küratör Aynur Kaplan, proje hakkında bilgiler verdi: "Bu projeye 2014 yılında başladık. Bugün 15. etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kastamonu, kültürü ve mimarisiyle çok özel bir yer. Bu çalıştay, kentin tanıtımında önemli bir adım oldu." dedi. Kaplan, ayrıca halkla sanatçıların bir araya gelmesini sağlayarak, "Sanatı halkın ayağına indirelim, vatandaşların sanatçılarla tanışmalarını istedik." şeklinde konuştu.

Sergi Detayları

Sergi, Kurşunlu Han’da düzenlenen törenle açıldı ve yarın akşama kadar gezilebilecek. Eserlerin daha sonra farklı mekanlarda sergilenmeye devam edeceği belirtildi. Çalıştaya katılan ressamlara da katılım belgeleri verildi.

"Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressamın...

"Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressamın yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

"Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressamın...

"Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressamın yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

"Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressamın...

"Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressamın yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

"Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressamın...

"Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressamın yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

"Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressamın...

"Kastamonu'yu Tanıyalım, Sevelim, Resmedelim" projesi kapsamında 7 ülkeden gelen 16 ressamın yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!