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Kastamonu'da Uygunsuz Şartlarda Saklanan 500 Kilogram Sucuğa El Konuldu

Kastamonu'da bir alışveriş merkezinde 500 kilogram sucuğa el konuldu. Uygun saklama koşulları sağlanmadığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:20
Kastamonu'da Uygunsuz Şartlarda Saklanan 500 Kilogram Sucuğa El Konuldu

Kastamonu'da Gıda Güvenliği İhlali: 500 Kilogram Sucuğa El Konuldu

Kastamonu'da, uygun koşullarda saklanmadığı belirlenen 500 kilogram sucuğa el konuldu. İncelemeler, kentteki bir alışveriş merkezindeki yöresel ürünler pazarında gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı denetimlerde, ısıl işlem görmüş piliç sucuğun saklama koşullarına uyulmadan satışa sunulduğu tespit edildi. Bu nedenle, 500 kilogram sucuğa el konulurken, işletmeciye idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca, pazarda satılan zeytinyağından da şüphelenilmesi üzerine numune alındı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kastamonu'da, bir alışveriş merkezindeki yöresel ürünler pazarında, uygun koşullarda saklanmadığı...

Kastamonu'da, bir alışveriş merkezindeki yöresel ürünler pazarında, uygun koşullarda saklanmadığı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilerince belirlenen 500 kilogram sucuğa el konuldu.

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