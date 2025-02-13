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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve imal aparatı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 00:14
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama gerçekleşti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli arasında yalnızca R.A. tutuklandı.

Operasyon Detayları

Dün İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerinde düzenlenen operasyonda M.K, R.A, R.E, A.E, A.Y. ve M.K isimli şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden R.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer beş kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan operasyonda, **uyuşturucu madde**, **sentetik ecza hapı**, **uyuşturucu imal aparatı** ve **hassas terazi** ele geçirildi. Bu gelişme, Kastamonu'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini gösteriyor.

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