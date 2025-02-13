Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama gerçekleşti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli arasında yalnızca R.A. tutuklandı.

Operasyon Detayları

Dün İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerinde düzenlenen operasyonda M.K, R.A, R.E, A.E, A.Y. ve M.K isimli şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden R.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer beş kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan operasyonda, **uyuşturucu madde**, **sentetik ecza hapı**, **uyuşturucu imal aparatı** ve **hassas terazi** ele geçirildi. Bu gelişme, Kastamonu'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini gösteriyor.