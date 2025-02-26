Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu gerçekleşen operasyonda, şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Ele geçirilen uyuşturucu ile birlikte zanlılar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.