Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 2 zanlı tutuklandı. İnebolu ilçesinde B.K, A.E, M.A.Ç. ve B.Ç. ile kent merkezinde G.Ç. ve Tosya ilçesinde M.G.'nin ikametlerine yönelik gerçekleştirilen aramalarda, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şahıslara ulaşılması hedeflendi.

Operasyonda esrar, sentetik uyuşturucu ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Toplamda 6 şüpheli gözaltına alınarak, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Yapılan işlemler sonucunda G.Ç. ve M.G., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ile kullanma malzemelerinin yanı sıra ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ile kullanma malzemelerinin yanı sıra ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.