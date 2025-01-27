Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişiden 2'si Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi uyuşturucu haplarla yakalandı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Yapılan operasyonda, durumundan şüphelenilen 3 kişinin üst ve eşyalarında yapılan arama neticesinde 195 uyuşturucu hap ile 2 bin 772 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Tutuklanan Şüpheliler

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceği bildirildi.

Kastamonu'da uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin üst ve eşya aramasında 195 uyuşturucu hap ile 2 bin 772 sentetik ecza hapı ele geçirildi.