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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişiden 2'si Tutuklandı

Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalanırken, 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 13:23
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişiden 2'si Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi uyuşturucu haplarla yakalandı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Yapılan operasyonda, durumundan şüphelenilen 3 kişinin üst ve eşyalarında yapılan arama neticesinde 195 uyuşturucu hap ile 2 bin 772 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Tutuklanan Şüpheliler

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceği bildirildi.

Kastamonu'da uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin üst ve eşya...

Kastamonu'da uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin üst ve eşya aramasında 195 uyuşturucu hap ile 2 bin 772 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

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