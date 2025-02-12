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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltında

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. İşlemler sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:35
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltında

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik olarak hedef odaklı çalışmalar sürdürdü. Bu çerçevede, İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerinde bazı adreslere başarılı bir operasyon düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonda, uyuşturucu madde, sentetik ecza hapı, uyuşturucu imal aparatı ve hassas terazi gibi suç unsurları ele geçirildi.

Gözaltına Alınanlar

Operasyon kapsamında M.K, R.A, R.E, A.E, A.Y. ve M.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin jandarma üzerindeki işlemleri ise devam ediyor.

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