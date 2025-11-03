Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda 106 gram sentetik uyuşturucu ve 161 hap ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 16:08
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma sonucunda önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Ekiplerce yapılan çalışmada 106 gram sentetik uyuşturucu, 161 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltılar

Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan çalışmada, 106 gram sentetik uyuşturucu, 161 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

