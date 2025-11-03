Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma sonucunda önemli bir operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon Detayları
Ekiplerce yapılan çalışmada 106 gram sentetik uyuşturucu, 161 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Gözaltılar
Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan çalışmada, 106 gram sentetik uyuşturucu, 161 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.